Romeinse krant daagt Barça uit om hoge ticketprijzen

,,Laat zien dat jullie inderdaad meer dan een club zijn'', doelt de Italiaanse redactie op het motto van de Spaanse grootmacht (,,Meer dan een club''). ,,Barcelona is uniek in de voetbalwereld door de klasse die jullie altijd binnen en buiten het veld tonen. Laat dat nu opnieuw zien.''

Volgens het Italiaanse dagblad zijn de ticketprijzen voor de komende wedstrijd op 4 april in Camp Nou tussen AS Roma en Barcelona in de kwartfinales van de Champions League veel te hoog. De goedkoopste kaarten kosten waarschijnlijk 90 euro.

,,Als we zo doorgaan, wordt het ondersteunen van een team een onmogelijke luxe voor een groot aantal supporters'', betoogt de krant. ,,We hebben vertrouwen en hopen dat jullie onze oproep willen overwegen. Het zou de beste actie zijn die jullie kunnen maken.''

Het is al de tweede keer dit jaar dat de ticketprijzen in de Champions League ter discussie staan. In de achtste finales was er onenigheid tussen Manchester United en Sevilla over de kosten van de kaartjes. De Spaanse club liet de Engelse fans bedragen tussen de 89 en 133 pond (omgerekend tussen de 100 en 150 euro) betalen voor een toegangsbewijs. ManUnited gaf de meereizende supporters circa 40 euro per ticket terug en hield daarna voor de aanhangers van Sevilla bij de return dezelfde hoge ticketprijzen aan.