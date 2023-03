Ronald Koeman hoeft niet verder te zoeken, volgens Belgische media is Bart Verbruggen de nieuwe eerste doelman van Oranje

Bart Verbruggen (20) blijft imponeren bij Anderlecht. De Bredase doelman blonk eerder al uit met drie gestopte penalty's in de Conference League, ook dit keer was Verbruggen uitblinker bij de Belgische club, die Villarreal wist te verslaan. ,,Koeman roept Verbruggen vrijdag wel gewoon op, toch?”, vraagt men in België zich af.

De Bredanaar zit namelijk in de voorselectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman maakt rond het middaguur zijn selectie bekend voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar. De kans leek al groot dat Verbruggen bij de definitieve selectie zou zitten - mede door blessures bij Andries Noppert en Justin Bijlow -, maar door zijn indrukwekkende prestaties van de laatste weken bestaat er eigenlijk geen twijfel meer.

De vraag is eigenlijk niet meer óf Verbruggen wordt opgeroepen voor Oranje, maar juist óf hij ook meteen de nummer één onder de lat is onder de nieuwe bondscoach. Dat vinden in ieder geval de Belgische media.

Sporza vroeg de 20-jarige Verbruggen daar naar afloop ook naar. Op de vraag of hij in zijn huidige vorm niet gewoon de eerste doelman van het Nederlands elftal moet zijn, antwoordde de Bredanaar bescheiden. ,,Pfoe, dat weet ik niet eerlijk gezegd. Dat is van latere zorg.”

Duidelijk is dat onze zuiderburen lovend zijn over de jonge goalie van Anderlecht. Verbruggen hield donderdagavond zijn doel schoon op bezoek bij het Spaanse Villarreal. Mede door een aantal cruciale reddingen van de Bredanaar, won Anderlecht met 0-1, waardoor de Belgische club zich wist te plaatsen voor de kwartfinale van het derde Europese clubtoernooi. Trainer Brian Riemer van de club uit Brussel was lyrisch over het spel van de goalie: ,,Het was echt aan Bart te danken dat we geen verlenging hoefden te spelen.”

Het Nieuwsblad heeft het zelfs over ‘superheld Verbruggen’. De krant was onder de indruk van de reddingen van de Bredanaar. ,,De vader van Thibaut Courtois (keeper Real Madrid, red.) was aanwezig, maar hij zal toch echt onder de indruk zijn geweest van de doelman. In de wedstrijd tegen Villarreal schoten de Spanjaarden 24 keer op doel. Vebruggen stopte 9 cruciale ballen. Twee saves in de tweede helft waren fenomenaal", zo omschrijft de krant het optreden van Verbruggen.

Verbruggen staat sinds begin dit jaar onder de lat van Paars-Wit. Door de matige prestaties in het najaar besloot de technische staf van Anderlecht om Verbruggen voor de leeuwen te gooien en routinier Hendrik van Crombrugge te slachtofferen. Tot op heden heeft die keuze voor zowel Anderlecht als Verbruggen uitstekend uitgepakt.