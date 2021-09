Ronald Koeman nog verder richting uitgang na nieuwe afgang Barça in Champions League

Samenvatting De Roon en invaller Koop­meiners boeken benauwde zege op Uni­ted-beul Young Boys

21:19 Atalanta heeft zijn eerste thuiswedstrijd van dit seizoen in de Champions League gewonnen. Met Marten de Roon in de basis en Teun Koopmeiners als invaller waren de Italianen met 1-0 te sterk voor Young Boys, dat op de vorige speeldag voor een enorme stunt had gezorgd door Manchester United te verslaan.