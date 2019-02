Ronaldo en Juventus, een gelukkig stel

LIVE | Verstappen al enige tijd in pitstraat, Ferrari opnieuw bovenaan

11:22 Om 09.00 uur gaat op het Circuit de Catalunya in Barcelona de derde Formule 1-testdag van start. Nadat Max Verstappen maandag 128 rondjes reed in zijn RB15, en gisteren ploegmaat Pierre Gasly na 93 rondes zijn dag in de boarding zag eindigen, is vandaag de Limburger weer aan de beurt. Mis hier niets!