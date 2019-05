Ronaldo in Portugese selectie voor finale Nations League

Zonder de aanvaller van Juventus bleef Portugal ongeslagen in de Nations League. De ploeg van bondscoach Fernando Santos won in de groep met Italië en Polen twee wedstrijden en speelde twee keer gelijk. Met 8 punten plaatste Portugal zich voor de finaleronde in eigen land. De Europees kampioen treft Zwitserland op 5 juni in het Estádio do Dragão in Porto. Een dag later staan het Nederlands elftal en Engeland tegenover elkaar in Guimarães.



De winnaars treffen elkaar op 9 juni in Porto in de finale, de verliezers spelen in Guimarães om het brons.

Spits André Silva ontbreekt vanwege een blessure in de selectie van Santos. De ervaren verdedigers Pepe (36) en José Fonte (35) zijn er wel weer bij.