Ronaldo komt belofte na en begint aan fietstocht van 500 kilometer

Ronaldo, die een meerderheidsbelang heeft in de Spaanse club Real Vallodolid en er voorzitter is, had beloofd de tocht te gaan maken als zijn club zou promoveren naar La Liga. ,,Het zal mooi zijn. Ik weet dat ik fysiek zal lijden, maar het zal een onvergetelijke ervaring zijn”, zei de oud-speler van PSV eerder over zijn plannen. Dat kwam uit na Dag 1. ,,Ik ben nu al total loss .”

,,Toen we degradeerden, wist ik dat we veel werk moesten verzetten om terug te keren naar La Liga. Ik heb de belofte gedaan en we hebben heel goed werk geleverd. Vooral aan het begin van het jaar, met alle veranderingen die we hebben doorgevoerd en de filosofie die we hebben veranderd.”