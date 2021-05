Ronaldo laat luxewagens uit Turijn weghalen: Italiaanse media speculeren over zijn toekomst

Het wagenpark van Ronaldo is overigens ronduit indrukwekkend. Vorige week nog bracht Ronaldo een bezoekje aan de vermaarde Ferrari-fabriek in Maranello, om zichzelf een Ferrari Monza SP2 cadeau te doen. Prijskaartje: 1,6 miljoen euro. Verder zou hij ook in het bezit zijn van onder meer een Bugatti Centodieci van 9 miljoen euro. Daarnaast pronkt er ook een Bugatti Veyron in zijn garage.



Verder zijn of waren een BMW M6, een Bentley Continental GTC, een Mercedes-Benz C-Class Sports Coupé, een Porsche Cayenne, een Audi Q7, een Ferrari F430, een Porsche 911 Carrera 2S Cabriolet, een Bentley GT Speed, een Audi R8, een Audi RS6, een Maserati GranCabrio, een Ferrari 599 GTO, een Lamborghini Aventador LP 700-4, een Porsche Cayenne Turbo, een Range Rover, een Aston Martin DB9, een Phantom Rolls-Royce, een McLaren MP4-12C Spider, een Mercedes-Benz AMG-klasse G63 en een McLaren Senna al in het bezit van de Portugese wereldster. Dat maakt 23 luxe wagens, een indrukwekkende lijst.