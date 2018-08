Ronaldo, Modric of Salah beste speler van afgelopen seizoen, Messi vijfde

De winnaar wordt tijdens de loting van de groepsfase van de Champions League op 30 augustus bekendgemaakt. Antoine Griezmann eindigde in de verkiezing op de vierde plaats met 72 punten. Ook Lionel Messi (55 punten), Kylian Mbappé (43 punten), Kevin De Bruyne (28 punten), Raphaël Varane (23 punten), Eden Hazard (15 punten) en Sergio Ramos (12 punten) scoorden te weinig punten om de laatste drie te halen.



Op 30 augustus maakt de UEFA ook de beste speler per linie bekend. Ook wordt duidelijk wie de beste voetbalster is. Nederlanders ontbreken in alle categorieën.