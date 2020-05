Rood, geel, zwart of allemaal tegelijk: dit zijn de meest iconische sportshirts ooit

Berghuis spreekt: ‘De topsports­feer is terug bij Feyenoord, die miste ik wel’

8:12 Steven Berghuis (28) gebruikt deze voetballoze periode om te investeren in zichzelf. De aanvoerder van Feyenoord gelooft in de aanpak van trainer Dick Advocaat en technisch directeur Frank Arnesen. Blijft hij nu langer in de Kuip? ,,Mijn gevoel is veranderd.’’