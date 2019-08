Rosario: Mooi om te zien dat het in de tweede helft zo goed gaat

,,De trainer had in de rust gezegd dat wij als middenvelders iets hoger moesten staan, waardoor zij moesten gaan kiezen wat ze gingen doen. Het is belangrijk dat we onze koppen erbij hielden en nu hebben we een goede uitgangspositie voor volgende week. Het is mooi om te zien dat het in de tweede helft zo goed gaat.‘’



Hoe Rosario naar zijn eigen spel keek vanavond? ,,Slordig. Met name in de eerste helft heb ik veel balbezit geleden en in de tweede helft ging het ook in de duels veel beter. Alles kan nu nog gebeuren, maar we gaan met een goed gevoel daar naartoe.