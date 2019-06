Rosmalen: Bertens dinsdagmiddag in derde partij in actie

Golden State Warriors geeft zich nog niet gewonnen in NBA-finale

5:53 De basketballers van de Golden State Warriors hebben zich nog niet gewonnen gegeven in de NBA-finale. De ploeg herpakte zich in de vijfde wedstrijd van de finaleserie en won nipt met 106-105 van Toronto Raptors. De stand is daarmee 3-2 in het voordeel van de Raptors.