Rosmalense bondscoach Schrassert Bert: ‘Je moet niet alleen kijken naar wat een speler met de bal kan’

Vrije training 3 Leclerc het snelst in Ferrari, Verstappen noteert vijfde tijd

13:22 Max Verstappen is in een weinig enerverende derde vrije training tot de vijfde tijd gekomen in Engeland. Op Silverstone regende het aan het begin van de sessie, waardoor de coureurs het wat rustiger aan deden. In het restant van de training waren Charles Leclerc (1.25,905) en Sebastian Vettel in hun Ferrari’s het snelst. Ook Lewis Hamilton en Pierre Gasly gingen nog voorbij Verstappen.