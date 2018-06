Roy Meyer in bad met The Iceman, Miedema in New York

Vivianne Miedema in New York

De Oranje Leeuwinnen kunnen de komende twee WK-duels, waaronder vrijdag tegen Noord-Ierland, niet beschikken over Vivianne Miedema. De spits, topscorer van Oranje tijdens het gewonnen EK vorig jaar, is niet fit genoeg. Bondscoach Sarina Wiegman stuurde Miedema daarom maar op vakantie naar... New York.

Roy Meyer in bad met The Iceman

Judoka Roy Meyer bracht gisteren een dagje door met Wim Hof, alias The Iceman. Het was, zo blijkt uit zijn verslag op Facebook. een bewogen etmaal. ,,Ik heb 18 kilometer gerend op blote voeten bij -20...'' Als afsluiting doken de twee in de bad. Het bleef onduidelijk hoe koud dat was...