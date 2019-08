Royal Antwerp, opgestaan uit de dood

Tadic lovend over Daley Blind: ‘Hij is de Beckenbau­er van Ajax’

9:12 Met een prachtige treffer brak Dusan Tadic in de tachtigste minuut het laatste beetje verzet van APOEL Nicosia (2-0). Opluchting en vreugde vochten om voorrang bij de hossende fans in de Johan Cruijff ArenA. ,,Logisch”, glunderde de aanvoerder van Ajax. ,,Want we gaan weer de Champions League in.”