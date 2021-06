Rugnummers Oranje op EK: nummer 1 is voor Stekelenburg

Grand slams beloven ‘betekenis­vol­le verbeterin­gen’ na rel rond Osaka

1 juni De vier grand slams hebben in een gezamenlijke verklaring “betekenisvolle verbeteringen” beloofd om een herhaling van de rel rond de Japanse speelster Naomi Osaka op Roland Garros te voorkomen. ,,We voelen de unieke druk waarmee spelers worden geconfronteerd. Verandering kan echter alleen tot stand komen als we daarbij het handhaven van een eerlijk speelveld, ongeacht rangorde of status, in het oog houden.”