Ruim 15 miljoen lonkt voor PSV en Ajax bij bereiken groepsfase CL

Dat bedrag is beduidend hoger dan afgelopen seizoen . Toen moesten clubs zich tevredenstellen met 'slechts' 12,7 miljoen bij een plekje in het hoofdtoernooi.

Voor PSV is het bereiken van de groepsfase dichterbij dan voor Ajax. De Eindhovenaren zijn als kampioen meteen toegelaten tot de vierde (en laatste) voorronde, oftewel de play-offs. Ajax stroomt al in de tweede ronde in, en moet dus drie tegenstanders weten te verslaan.