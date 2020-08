Rus begint op US Open tegen Amerikaanse Li

UPDATE Boycot Bucks krijgt massaal vervolg: sport in VS ligt lam

14:36 De boycot van de basketballers van Milwaukee Bucks, die gisteravond een statement maakten tegen het politiegeweld in de Verenigde Staten, heeft massaal navolging gekregen. Nadat eerst alle duels in de NBA werden gecanceld, volgde een spontane staking in de MLB (honkbal), MLS (voetbal) en WNBA (vrouwenbasketbal). Inmiddels ligt vrijwel de hele sport in het land lam. Inclusief het internationale tennistoernooi van Cincinnati.