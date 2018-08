Rus dicht bij hoofdtoernooi US Open, Kerkhove uitgeschakeld

Bertens met Larsson uitgescha­keld in dubbelspel New Haven

23 augustus Kiki Bertens en haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson zijn klaar in New Haven. Het als derde geplaatste tenniskoppel was in de kwartfinales niet opgewassen tegen de Poolse Alicja Rosolska en de Amerikaanse Abigail Spears: 4-6, 7-5 en 10-5. Bertens en Larsson verspeelden in de beslissende supertiebreak een vroege voorsprong van 5-1.