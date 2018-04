Rus plaatst zich voor kwartfinale in Istanboel

Het is voor het eerst sinds november dat Rus op het hoogste tennisniveau zo ver komt. Toen bereikte ze in Taipei zelfs de eindstrijd. Belinda Bencic hield de speelster uit Monster van haar eerste toernooizege af. In Istanboel treft ze nu de winnares van het duel tussen Maria Sakkari en Aleksandra Krunic.



Tegen Kovinic, die twee plaatsen hoger staat op de wereldranglijst (121ste om 123ste), kende Rus een moeizaam begin. Ze leverde twee keer haar service in en verloor de eerste set met duidelijke cijfers. Daarna nam de Nederlandse het initiatief over. Dit keer pakte Rus twee keer de service van Kovinic af. De Montenegrijnse kon in de beslissende set nog maar weinig weerstand bieden.



In de kwartfinales stuit Rus op de Servische Aleksandra Krunic of de Griekse Maria Sakkari. Krunic is de mondiale nummer 53 en Sakkari staat op de 48ste positie.