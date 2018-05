Rus treft Française Arcangioli in kwalificaties Parijs

Dumoulin hoopt op wind van voren: 'Yates moet slechte tijdrit rijden om roze te verliezen'

18:25 Tom Dumoulin moet morgen in de tijdrit minstens twee minuten en elf seconden goed maken op Simon Yates om de roze trui te veroveren in de Giro d'Italia. Met het oog op het restant van de koers is meer zelfs nodig. Voor morgen hoopt de Nederlander dan ook op flink veel wind. Van voren welteverstaan.