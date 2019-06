Rus verslaat Schoofs in eerste ronde Rosmalen

Rus liep in rap tempo uit naar 5-1, maar moest vervolgens toch vier games aan Schoofs laten. Op 6-5 serveerde Schoofs om een tiebreak af te dwingen, maar met een lovegame leverde ze haar opslaggame in. In de tweede set benutte Rus bij 5-4 haar tweede wedstrijdpunt.



,,Het is altijd jammer als je bij elkaar staat in het schema. Maar er is in ieder geval één Nederlandse door”, zei Rus over het treffen. In de tweede ronde wacht de nummer 130 van de wereld mogelijk opnieuw een duel met een Nederlandse. Dan moet de als eerste geplaatste Kiki Bertens de Zweedse Johanna Larsson zien te verslaan.



Rus haalde in 2017 de kwartfinales in Rosmalen, vorig jaar verloor ze in de tweede ronde.