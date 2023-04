Russische tennisster 18 uur lang vast op luchthaven omdat ze niet aan boord mocht: ‘Helpt dit voor vrede?’

Op weg naar een toernooi van Egypte naar Corsica werd de Russische tennisster Vitalia Diatchenko (32) geweigerd op een vlucht naar Polen - waar ze een tussenstop zou maken - wegens haar nationaliteit. Daar was ze zelf zeer verbolgen over.

De nummer tweehonderdvijftig van de wereld zat daardoor achttien uur vast op een luchthaven in Caïro en deelt op sociale media haar ongenoegen. „Ik werd behandeld als een derderangsburger. Helpt dit om vrede te bereiken?” Luchtvaartmaatschappij LOT Polish Airlines schrijft dat het de beperkingen voor Russische burgers opgelegd door de Poolse regering moet volgen en accepteren.

Diatchenko wilde het vliegtuig nemen van Caïro naar Corsica met een tussenstop in Warschau. Maar al in de Egyptische hoofdstad liep het fout. De 32-jarige Russische kreeg te horen dat ze niet aan boord mocht wegens haar nationaliteit. „Er zijn beperkingen betreffende burgers van de Russische federatie die bepaalde grensovergangen willen overschrijden en van buiten het Schengengebied reizen”, stelt luchtvaartmaatschappij LOT Polish Airlines in een verklaring. Een Pools decreet dat van kracht is sinds de inval van Rusland in Oekraïne.

Diatchenko probeerde haar reis dan maar verder te zetten via Lufthansa, maar bij de Duitse luchtvaartmaatschappij kreeg de tennisster te horen dat ze de Schengenzone alleen via Spanje kon betreden. En dus zag Diatchenko haar trip richting Corsica, en deelname aan het toernooi, in het water vallen.

Op sociale media uit ze haar ongenoegen. „Omdat ik eigenaar ben van een Russisch paspoort, werd ik geweigerd. En mocht ik al een visum hebben gekregen door via Spanje te reizen, had dat maar veertien dagen geldig geweest. Te weinig om in een land te verblijven voor een toernooi. Vroeger kreeg ik als atleet visums tot drie jaar. Het was dus einde verhaal. Corsica bereiken was onmogelijk.”

Slapen op bankjes

En dus keerde Diatchenko noodgedwongen naar huis, maar niet zonder eerst uren door te brengen op de luchthaven van Caïro. „Ik zat er liefst achttien uur vast, sliep op banken, had een paar duizend euro uitgegeven voor niets en werd behandeld als een derderangsburger. Ik ben een professionele atlete die onder de neutrale vlag speelt en dus geen enkel land vertegenwoordigt. Ik probeer gewoon door te gaan met mijn leven en mijn carrière te vervolgen. Ik ben een sporter die geen enkele band heeft met de oorlogssituatie. Dit is toch niet eerlijk? Helpt dit echt om de situatie te verbeteren? Helpt dit echt om vrede te bereiken?”

