Sabalenka klopt Sakkari en bereikt finale in Madrid, Rojer strandt in halve finales

Opvallend: volleybal­sters uit Den Dungen promoveren omdat er niemand aan de nacompeti­tie meedoet

Wel of geen nacompetitie spelen? Het was even afwachten voor de volleybalsters van Donki Sjot. Niet omdat ze zich niet hadden geplaatst, maar omdat de vraag was of die wel doorging. De nacompetitie verviel en mede daarom promoveerde de ploeg uit Den Dungen naar de topdivisie.