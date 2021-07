Sabalenka stoot op Wimbledon door tot kwartfinales

Swiatek uitgeschakeld

In de kwartfinale treft Sabalenka Ons Jabeur uit Tunesië. Die won in drie sets (5-7, 6-1 en 6-1) van de Poolse Iga Swiatek. Swiatek won in 2020 Roland Garros, waar ze dit voorjaar tot de kwartfinales kwam. In haar enige optreden tot dusverre op Wimbledon in 2018 sneuvelde ze in de eerste ronde. Tegen de als 21e geplaatste Jabeur had de 20-jarige Swiatek het ook in de eerste set moeilijk, maar door vier games op rij te winnen pakte ze die set alsnog met 7-5.