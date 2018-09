Sabalenka wint sterk bezet WTA-toernooi in Wuhan

Voor Sabalenka is het de tweede toernooiwinst dit seizoen. De 20-jarige Wit-Russin won vorige maand het toernooi in New Haven. Tegen Kontaveit beheerste Sabalenka de partij. Ze kreeg geen enkel breakpoint tegen en wist er zelf drie te benutten.



Het toernooi in het Chinese Wuhan was sterk bezet met Simona Halep en Caroline Wozniacki, de nummers één en twee van de wereld. Ze werden vroeg uitgeschakeld. Ook Kiki Bertens deed mee. Ze verloor in de tweede ronde. De Wateringse ging in twee sets onderuit tegen Anastasia Pavlioetsjenkova (6-4, 6-2).