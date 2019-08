Sainsbury verruilt PSV voor Israël, Braken op weg naar NEC-uitgang

Judoka Van Dijke verliest in herkansing

12:36 Sanne van Dijke heeft geen medaille overgehouden aan de WK in Tokio. De Brabantse judoka, uitkomend in de klasse tot 70 kilogram, verloor haar eerste optreden in herkansing van Michaela Polleres. De Oostenrijkse zegevierde in de golden score op ippon. Van Dijke eindigde als zevende.