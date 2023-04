Sam Oomen keert na zware crash sneller dan verwacht terug in koers: ‘Je bent bij Jumbo-Visma al snel vrij gemiddeld’

Column Als lijfeigene van profiteurs zat Boris Becker in een val

Wat doet het met een tiener die op 17-jarige leeftijd Wimbledon wint en pas in de dagen erna te horen krijgt dat zijn opa drie weken eerder is overleden? Ik vroeg het me al af toen Günther Bosch, de trainer van Boris Becker, mij dat vertelde in 1985. De vraag dringt zich weer op in de docu ‘Boom! Boom! The World vs Boris Becker’ op Apple TV+.