Samuel Armenteros keert voor tweede keer terug bij Heracles: ‘Ik kom weer thuis’

Op de valreep nog een grote verrassing in Almelo: Samuel Armenteros (31) keert voor de tweede keer terug bij Heracles. De spits is transfervrij en heeft al een tijdje niet gespeeld, maar wordt door de fans van harte verwelkomd.

Elke transferwindow gaat het gerucht dat Samuel Armenteros terugkeert naar Heracles. Dat gebeurde tenslotte al een keer, waarom nu dan niet? Telkens laat de Zweedse spits weten dat het er niet van gaat komen. Maar deze maandagavond, op deadline-day, kwam er dan toch groen licht. Armenteros keert terug en dat zorgt voor veel vreugde bij de fans.

Hij tekent voor een half seizoen, met een optie van beide kanten voor een langer verblijf. „Ik wil graag alle fans van Heracles laten weten dat ik weer thuis kom. Ik heb er superveel zin in om weer te kunnen en mogen voetballen. Ik kan niet wachten om voor een vol Erve Asito te spelen. Tot snel”, laat Armenteros weten.

Fans reageren blij. Ze snakken dit seizoen, waarin het sportief niet goed gaat en het drama Rai Vloet nog hard nadreunt, naar iets positiefs. „Samuel is clubliefde”, schrijft een supporter van Heracles. „Het voelt alsof een echte Heraclied terug komt om ons te redden.” Een ander laat weten: „Voor hem ga je naar het stadion, hij is een echte voetballer, en een jongen die van Heracles houdt.”

Volledig scherm Armenteros in dienst van Heracles. © Lars Smook

Verwachtingen temperen

Om meteen de huizenhoge verwachtingen te temperen: de kans dat Armenteros al snel zijn goals mee gaat pakken, is niet zo heel groot. Hij heeft een half jaar niet gespeeld en zal tijd nodig hebben om weer fit te worden en aan te kunnen haken. Daar gaat hij volgende week maandag mee beginnen, als de spits voor de derde keer in zijn loopbaan arriveert in Almelo.

Armenteros kwam in 2009 als broekie binnen bij Heracles, destijds bleef hij tot 2012. Het was in de tijd van Everton, Willie Overtoom en Kwame Quansah. Na een grote omweg - via Anderlecht, Feyenoord, Willem II en Qarabag - keerde hij in 2016 terug in Almelo. Met Robin Gosens, Brandley Kuwas en Joey Pelupessy als zijn ploeggenoten. De spits was dat seizoen meteen een sensatie en scoorde liefst 19 keer.

Gedroomde plek

Het leverde hem een gedroomde plek op in de nationale ploeg van Zweden en Heracles moest opnieuw afscheid van hem nemen: hij kon voor drie seizoenen naar het Italiaanse Benevento, dat net in Serie A speelde. In Almelo werd hij opgevolgd door Adrian Dalmau. De weg die Armenteros insloeg, bracht niet het succes dat hij wenste. Hij werd verhuurd aan Portland Timbers en FC Crotone. En beleefde erna nog een kortstondig avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten.

Directeur Rob Toussaint heeft altijd een warm contact gehouden met Armenteros. Dat levert uiteindelijk een hernieuwde samenwerking op. „We hebben regelmatig contact met oud-spelers van de club, zo ook met Samuel”, zegt Tim Gilissen, de technisch directeur. „Hij heeft het afgelopen half jaar niet gespeeld, maar wil graag weer voetballen. Hij kent de club goed en wij weten wat hij in zijn mars heeft. Hij gaat samen met de staf aan de slag om zo snel mogelijk wedstrijdfit te worden.”