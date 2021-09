Sané bekent dat ‘wonderdoelpunt’ per ongeluk ging: ‘Techniek liet me in de steek’

VideoWas het bewust of per ongeluk? Die vraag bleef hangen na het prachtige doelpunt van Leroy Sané voor Bayern München in de Champions League tegen Dinamo Kiev. De Duitse aanvaller gaf zelf opheldering. ,,Ik wilde een voorzet geven. Ik had het geluk dat mijn techniek me op dat moment een beetje in de steek liet”, zei Sané met een brede grijns.