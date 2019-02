Sané speelt vier jaar na grote doorbraak voor het eerst tegen Schalke

Leroy Aziz Sané begon met voetballen bij SG Wattenscheid 09, de club waar zijn vader Souleyman Sané (55 interlands voor Senegal) zes seizoenen speelde. Op zijn negende kwam de kleine Leroy al in de jeugdopleiding van Schalke 04 terecht. Van zijn twaalfde tot zijn vijftiende speelde hij voor Bayer Leverkusen, maar daarna keerde hij weer terug in Gelsenkirchen. Daar mocht hij op 11 maart 2014, twee maanden na zijn achttiende verjaardag, debuteren in de hoofdmacht van Schalke 04. Zijn grote doorbraak volgde een jaar later. Sané viel in de uitwedstrijd bij Real Madrid na 29 minuten in voor Eric Maxim Choupo-Moting. De heenwedstrijd in Gelsenkirchen was met 0-2 verloren, maar dankzij goals Christian Fuchs, Klaas-Jan Huntelaar (2x) en Sané kreeg Real Madrid het toch nog even Spaans benauwd. Coach Roberto di Matteo kon vervolgens niet meer om Sané heen en het seizoen daarop liet coach André Breitenreiter de talentvolle linkspoot liefst 42 wedstrijden spelen.