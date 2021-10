Sasnovitsj slaat wéér toe tegen grandslamkampioene: ‘Ik had mijn tickets naar huis al geboekt’

FC Den Bosch knokt én scoort wel, maar wint wéér niet: ‘We zijn niet zover als we zouden willen’

7:00 In Den Haag kwam er zondag een einde aan 221 minuten doelpuntendroogte van FC Den Bosch. Het was niet genoeg om de zevende nederlaag in de laatste acht wedstrijden te voorkomen.