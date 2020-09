SC Heerenveen huurt Jan Paul van Hecke van Brighton

Video PSV komt niet verder dan een remise tegen Viktoria Köln

16:59 PSV heeft in een oefenduel niet weten te winnen van Viktoria Köln. Op De Herdgang eindigde de ontmoeting tussen de eredivisieploeg en het team uit de zogeheten 3. Liga (derde Duitse profniveau) in 1-1. Voor de Eindhovenaren trof Nick Viergever doel. Na rust was de equipe uit Keulen via een vrije trap trefzeker. Jeroen Zoet kon een schot door het midden niet pareren.