Sc Heerenveen is Zeneli definitief kwijt aan Stade Reims

,,Het is jammer dat we Arber kwijtraken, maar het is ook een compliment voor zowel de speler als de club. Arber is hier op 20-jarige leeftijd gekomen en heeft zich bij ons uitstekend ontwikkeld. De uitdaging in de Ligue 1 is hem dan ook van harte gegund’', zegt technisch manager Gerry Hamstra van Heerenveen, dat vrijdag al afscheid nam van Dave Bulthuis. De verdediger vervolgt zijn loopbaan in Zuid-Korea bij Ulsan Hyundai FC.