Schalke 04 wil alles geven voor kleine kans: ‘Hebben speciale dag nodig’

Schalke 04 verloor de thuiswedstrijd tegen City in de achtste finales met 3-2. De nummer veertien van de Bundesliga verspeelde in de slotfase een voorsprong tegen de regerend kampioen van Engeland. ,,Natuurlijk zijn wij de outsiders”, besefte Tedesco. ,,Maar we zijn naar Manchester gekomen om de kleine mogelijkheid die we hebben te benutten.”



Trainer Pep Guardiola heeft zijn spelers gewaarschuwd om Schalke 04 zeker niet te onderschatten. ,,We hebben vorige week gezien hoe Ajax en Manchester United na een nederlaag alsnog Real Madrid en Paris Saint-Germain hebben uitgeschakeld. Als we denken dat we al in de kwartfinale zitten, dan kan het zo maar mis gaan. Het is ook niet zo dat we het eenvoudiger krijgen nu Real en PSG zijn uitgeschakeld.”