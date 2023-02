Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaat Europa in

Serdar Gözübüyük (37) fluit woensdag voor de tweede keer dit seizoen in de grootste clubcompetitie van de wereld. Eerder dit seizoen deelden Celtic en Sjachtar Donetsk (1-1) de punten in de groepsfase.

Erwin Zeinstra en Johan Balder assisteren de arbiter langs de zijlijn. Zeinstra was jarenlang de vaste assistent van de gepensioneerde Bjorn Kuipers, nu maakt hij dus deel uit van team-Gözübüyük. Joey Kooij is de vierde official. Pol van Boekel vervult de functie van VAR en hij wordt geassisteerd door Dennis Higler.