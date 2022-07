Schilder haalt brons met record bij kogelstoten op WK atletiek

Schilder is de eerste Nederlands vrouw met een WK-medaille bij het kogelstoten. Bij de mannen ging Rutger Smith haar voor met zilver in 2005 en brons in 2007.

Met haar 19,77 meter stootte Schilder net iets verder dan de 19,68 die ze onlangs noteerde op de NK atletiek in Apeldoorn. Ze boekte in maart haar eerste grote internationale succes met de bronzen medaille op de WK indoor in Belgrado. Toen was haar afstand 19,48 meter.