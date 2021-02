Schitterend: topvoetballers helpen gestrande ambulance met geblesseerde collega uit de brand

Tony Martin mag niet meer met zijn handen losjes op het stuur: ‘Laat UCI de échte problemen aanpakken’

10 februari Renners mogen van wielerunie UCI vanaf 1 april niet meer afdalen op hun stang en tijdens wegritten niet meer met armen op het stuur in de tijdritpositie fietsen. Te gevaarlijk. Het zorgt voor reuring en boosheid in het profpeloton. Tony Martin, vaak kilometers op kop in de ‘verboden’ houding, van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma: ,,Ik vind deze beslissing oké. Maar laat de UCI de échte problemen aanpakken.’’