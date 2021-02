Schmidt stoort zich aan defensief geschutter: ‘Deze fouten zijn onacceptabel’

De eerste treffer van Olympiakos viel uit een vrije trap. Bij de 3-2 ging Timo Baumgartl opzichtig in de fout en bij de vierde treffer van de Grieken liet Philipp Max het afweten. PSV was voetballend niet de mindere ten opzichte van Olympiakos.

,,We hebben een onnodige nederlaag geleden”, oordeelde Schmidt. ,,We hebben goede spelers, maar het zijn stuk voor stuk jongens die nog niet zo ervaren zijn op dit niveau. Verdedigen is niet iets van alleen de achterste linie. Dat moet je met het hele team doen. Daar zullen we het ook met iedereen over hebben. We gaan analyseren en verbeteren waar nodig.”