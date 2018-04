Schmiedlova pakt titel in Bogota

Schmiedlova is de nummer 132 van de wereld. De Slowaakse versloeg zaterdag in de halve finales de als zevende geplaatste Roemeense Ana Bogdan. Tegen Arruabarrena won Schmiedlova de eerste set met 6-2. De Spaanse brak twee keer de service van de Slowaakse, maar die wist op haar beurt vier breakpoints te benutten.

In de tweede set serveerde Schmiedlova op 5-3 voor de wedstrijd. Ze leverde echter prompt haar service in zonder zelf een punt te maken. In de volgende opslagbeurt benutte ze alsnog een matchpoint. Het is haar derde toernooizege op de WTA Tour na overwinningen in Katowice en Boekarest in 2015.