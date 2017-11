Schoenmakers zet na auto-ongeluk motor definitief in garage: 'Die klap vergeet ik nooit meer'

,,Die tijd voor zijn overlijden, ben ik gewoon doorgegaan met trainen. Het rijden was de enige afleiding die ik had. Op de motor vergat ik het even, maar zodra ik afstapte, voelde ik me slecht. Waar ben ik mee bezig, dacht ik. Ik weet nog precies waar ik was toen ik hoorde dat Dave het niet zou redden. Ze vertelden me dat we afscheid moesten nemen", zegt de geëmotioneerde Schoenmakers. ,,Ik was net klaar met trainen toen ik werd gebeld. Ik ben meteen vanuit Eersel naar huis gereden."