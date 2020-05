Schöne: Ik sla vandaag even social media over

Door Freek Jansen



In de voorbije weken leek het wel elke dag een nostalgisch feest op de sociale media van Ajax. De Europese triomftocht in de Champions League van vorig jaar werd, zeker bij gebrek aan voetbal in het heden, aangeslingerd. Dan was het weer een jaar geleden dat Ajax in Madrid won, dan weer in Turijn. De hoogtepunten stapelden zich op.



Tot vandaag. 8 mei 2019. Voor eeuwig verbonden aan Tottenham Hotspur-thuis. Aan Lucas Moura. Aan het grote net-niet. ,,Weet je wat wel het maffe is? Hoe mooi al die wedstrijden met Ajax ook waren vorig seizoen, uiteindelijk ging het in de Champions League dramatisch fout in de halve finale tegen Tottenham Hotspur met die hattrick van Lucas Moura. Daar word ik vaker over aangesproken dan over de wedstrijd tegen Madrid’’, schetste Lasse Schöne enkele maanden geleden nog in het AD.



,,Gelukkig overheersten steeds meer de mooie momenten’’, zegt de Deense middenvelder, inmiddels uitkomend voor Genoa, nu. ,,Maar ik denk wel wat ik vandaag even social media over sla, haha. Zonder gekkigheid, ik ben niet zo van het terugkijken. Maar dat het een harde klap was, dat is me nog altijd wel echt bijgebleven.’’