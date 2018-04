Schoofs loopt finale mis op Sardinië

Doek lijkt bijna gevallen voor HSV na achttiende nederlaag

17:29 Hamburger SV heeft stilaan een wonder nodig om te ontsnappen aan de eerste degradatie uit de Bundesliga in de clubhistorie. Met Rick van Drongelen in de basis verloor de 'Bundesdino' vanmiddag met 2-0 van TSG Hoffenheim. Het is al de achttiende nederlaag van het seizoen.