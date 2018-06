Schoofs luistert debuut in Rosmalen op met zege

Met Witthoeft trof ze de nummer 75, maar wel een speelster die ze vorige maand op het ITF-toernooi in Cagnes sur Mer had verslagen.

Schoofs speelde zonder schroom. Ze wisselde aanvallend en verdedigend tennis goed af door op de juiste momenten voor eigen kansen te gaan. Van de 'big points'gingen veruit de meeste naar de Nederlandse, die in de tweede ronde stuit in de tweede ronde op Aleksandra Krunic of Valentini Grammatikopoulou.