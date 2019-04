Schoofs naar tweede ronde op gravel in Bogotá

Video Goudhaan­tje Son geeft Spurs tegen City beste papieren voor plek bij laatste vier

0:06 Tottenham Hotspur heeft in de kwartfinales van de Champions League enige afstand genomen van Manchester City. Het eerste duel in Londen eindigde in 1-0. Tien minuten voor tijd maakte de Zuid-Koreaan Son Heung-min het doelpunt. Volgende week woensdag is in Manchester de return.