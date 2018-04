Schulting houdt wel van maandag, Mayweather geeft beertje de fles

Column 'Na bijna 67 jaar maakt De Vliert een afgeleefde indruk'

12:00 Met schep en een emmertje zand opende Mart Smeets op zondag 21 oktober 1984 de uitzending van Studio Sport. Op kolderieke wijze demonstreerde Smeets hoe ze volgens hem in Den Bosch een grasveld aanleggen. Gedenkwaardige tv was dat, die in herinnering kwam bij de scheuren in het kunstgras waardoor vorige week vrijdag FC Den Bosch - FC Emmen moest worden afgelast.