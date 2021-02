Schuurs dubbelt verder in Australian Open

Demi Schuurs en haar Amerikaanse partner Nicole Melichar zijn door naar de derde ronde van het dubbelspel in de Australian Open. Het koppel rekende in de tweede ronde af met de Tsjechische Marketa Vondrousova en de Wit-Russische Vera Lapko in twee sets: 6-2 en 6-4.