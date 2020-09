Schuurs grijpt dubbeltitel in Straatsburg

Schuurs veroverde enkele weken geleden met de Tsjechische Kveta Peschke aan haar zijde op het toernooi van Cincinnati haar elfde dubbeltitel op de WTA Tour. Dat toernooi werd vanwege de coronamaatregelen gespeeld in New York, op de banen van de US Open. Op het Amerikaanse grandslamtoernooi bleven Schuurs en Peschke steken in de kwartfinales.

Svitolina met WTA-titel op zak naar Roland Garros

Elina Svitolina gaat met haar tweede WTA-titel van dit seizoen op zak naar Parijs voor Roland Garros. De nummer 5 van de wereld versloeg Elena Rybakina in de finale op het gravel in Straatsburg in drie sets: 6-2 4-6 6-4. De Oekraïense zegevierde eerder dit jaar op het hardcourttoernooi van Monterrey.



De 26-jarige Svitolina had in de halve finales met precies dezelfde cijfers al gewonnen van Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland (6-2 4-6 6-4).



Haar opponente in de finale, de 21-jarige Rybakina, won begin dit jaar het toernooi van Hobart en bereikte daarna ook de finale in Sint-Petersburg en Dubai. Ze moest het daarin afleggen tegen respectievelijk Kiki Bertens en Simona Halep en ze verloor op het gravel in Straatsburg voor de derde keer op rij een finale. Svitolina haalde haar vijftiende WTA-titel binnen.