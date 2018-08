Schuurs in halve finales dubbel, Bertens niet

Lot­toNL-Jum­bo behoudt drie leiders­trui­en in Utah

10 augustus De Amerikaanse wielrenner Sepp Kuss van LottoNL-Jumbo heeft na de vierde etappe in de Ronde van Utah nog steeds de leiding in handen. De 23-jarige Kuss gaat de zware bergetappe van zaterdag over ruim 150 kilometer naar Snowbird in met 19 seconden voorsprong op zijn land- en teamgenoot Neilson Powless.