Schuurs loot Barty/Vandeweghe bij dubbelspel WTA Finals

Het Nederlands-Belgische duo is als vierde geplaatst in Singapore. De Australische en de Amerikaanse die de US Open op hun naam schreven zijn als zesde geplaatst. De winnaar van het duel komt in de halve finale uit tegen de winnaar van de partij tussen de als tweede geplaatste Hongaarse Timea Babos en haar Franse partner Kristina Mladenovic of de Chinese Yifan Xu en de Canadese Gabriela Dabrowski.