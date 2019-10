Schuurs met Grönefeld onderuit in tweede groepsduel WTA Finals

‘We hebben echt geprobeerd om samen iets neer te zetten voor de Osse gemeen­schap’

13:51 ,,Dit is mooi voor Oss", sprak een glunderende Mark van Thiel gisteren na de stadsderby tegen TOP Oss. De manager van het eerste team van OSS'20, tevens sponsor en oud-bestuurslid, is een clubman in hart en nieren. Hij zag hoe zijn club nipt met 1-2 van de grote broer verloor en de profs daarbij prima partij bood.